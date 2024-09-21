Эвакуированным жильцам пермской многоэтажки предложили вернуться домой

Как уже писала «КП», 11 сентября, в Перми в пятиэтажном семейном общежитии на улице Клары Цеткин, 13 обрушились перекрытия на первом этаже.
Жители рассказали, что пол в районе душевой попросту провалился в подвал. Они также сообщили, что уже давно просили признать дом аварийным — по его стенам пошли трещины.
В тот же день все жители пострадавшего дома были эвакуированы. Глава Перми Эдуард Соснин поручил провести проверку причин ЧП, а также проанализировать состояние дома.
И вот в своем ТГ-канале Эдуард Соснин сообщил, что после проведенного обследования дом признан пригодным для проживания и жильцы могут вернуться домой. Без крыши над головой пока остаются лишь жители пяти квартир, расположенных рядом с местом обрушения.
— Эксперты обследовали дом и уверили, что здание безопасно — здесь возможно дальнейшее проживание на прежних условиях, — написал Глава города. — Для жителей пяти помещений будет предоставлено жилье в маневренном фонде города на время проведения восстановительных работ.
К вечеру воскресенья в дом пообещали подать электроэнергию, а к понедельнику подготовить его к отопительному сезону.