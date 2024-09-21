Эвакуированным жильцам пермской многоэтажки предложили вернуться домой

И вот в своем ТГ-канале Эдуард Соснин сообщил, что после проведенного обследования дом признан пригодным для проживания и жильцы могут вернуться домой. Без крыши над головой пока остаются лишь жители пяти квартир, расположенных рядом с местом обрушения.