В Херсонской области за ночь сбили более 25 воздушных целей

По его словам, пострадавших в результате атак нет. Осколки сбитых летательных аппаратов упали за пределами населенных пунктов, не причинив вреда гражданским и инфраструктуре.
В эту же ночь средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области и 16 дронов уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.
Также беспилотники сбили на юго-западе Тверской области, сообщило региональное правительство со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
Всего за ночь 21 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 101 украинский дрон.