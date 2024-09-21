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В Херсонской области за ночь сбили более 25 воздушных целей

За ночь более 25 воздушных целей сбили в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, пострадавших в результате атак нет. Осколки сбитых летательных аппаратов упали за пределами населенных пунктов, не причинив вреда гражданским и инфраструктуре.

В эту же ночь средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области и 16 дронов уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

Также беспилотники сбили на юго-западе Тверской области, сообщило региональное правительство со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Всего за ночь 21 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 101 украинский дрон.