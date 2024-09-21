В Омске таксист зарезал бывшую жену у подъезда дома

Мужчина 20 сентября около 21.00 (18.00 мск) подкараулил бывшую жену у подъезда дома на улице Кирова в Омске, хотел восстановить отношения с 26-летней девушкой. В итоге он начал избивать её и нанес несколько ударов ножом в живот. После чего мужчина пытался скрыться, но его задержали. При нем обнаружили нож, которым он наносил удары.