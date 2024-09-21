В Омске таксист зарезал бывшую жену у подъезда дома

Мужчина 20 сентября около 21.00 (18.00 мск) подкараулил бывшую жену у подъезда дома на улице Кирова в Омске, хотел восстановить отношения с 26-летней девушкой. В итоге он начал избивать её и нанес несколько ударов ножом в живот. После чего мужчина пытался скрыться, но его задержали. При нем обнаружили нож, которым он наносил удары.
Информацию подтвердили в следственном управлении Следственного комитета России по Омской области.
«По факту обнаружения тела девушки у дома № 24 по улице Кирова с ножевыми ранениями в области живота, груди, спины и шеи возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Источник добавил, что к преступлению причастен бывший муж женщины, таксист, ранее служивший в СОБРе. Также источник сообщил, что ранее мужчина был сотрудником управления наркоконтроля, но его выгнали оттуда за избиение супруги в кафе.