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Над Азовским морем силы ПВО сбили 16 беспилотников

Над акваторией Азовского моря силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воздушные цели были уничтожены ночью 21 сентября. По словам людей, звуки взрывов было слышно в Ростовской области и Краснодарском крае.

Речь идет о населенных пунктах, которые находятся на побережье.