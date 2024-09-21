Над Азовским морем силы ПВО сбили 16 беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Воздушные цели были уничтожены ночью 21 сентября. По словам людей, звуки взрывов было слышно в Ростовской области и Краснодарском крае.
Речь идет о населенных пунктах, которые находятся на побережье.
Над акваторией Азовского моря силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников самолетного типа.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Воздушные цели были уничтожены ночью 21 сентября. По словам людей, звуки взрывов было слышно в Ростовской области и Краснодарском крае.
Речь идет о населенных пунктах, которые находятся на побережье.