Всю ночь тушили склад под Воронежем

Накануне, 20 сентября, воронежцы заметили столб черного дыма со стороны Новой Усмани. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили: около 19 часов загорелся склад с пенопропиленовой тарой на улице Полевой в Новой Усмани.
Изначально площадь пожара составляла 3 500 квадратных метров. К тушению привлекли более 50 человек и 18 единиц техники. В 23:54 спасатели сообщили об увеличении площади горения до 4 500 квадратных метров.
— Огонь распространился на сухую траву, пропилен на открытой территории, — уточнили в МЧС.
Возросло как число специалистов (свыше 60), так и единиц техники — до 23-х.
В 3:50, 21 сентября, открытое горение ликвидировали, а в 7:00 пожар удалось полностью затушить. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.