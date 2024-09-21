Полиция прокомментировала издевательства над женщиной в Пласте

Видео с угрозами оказалось в распоряжении «Агентства чрезвычайных новостей». На нем мужчина обещает женщине «переломать ноги», а также поджечь «хату».
В полицию обратились соседи потерпевшей, рассказавшие, что мужчина неоднократно просил у нее деньги на алкоголь, просил собирать металлолом. Сегодня в ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали инцидент, отметив, что все участники произошедшего установлены и опрошены.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ. Продолжается установление деталей случившегося, проводится сбор доказательственной базы», — пояснили в ведомстве.
Вчера «МК-Челябинск» рассказывал о южноуральце, который получил пожизненный срок за разбой, убийство и надругательство над телами умерших. Он пытался оспорить решение суда, но апелляционная инстанция не согласилась с его доводами.