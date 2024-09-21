Полиция прокомментировала издевательства над женщиной в Пласте

В полицию обратились соседи потерпевшей, рассказавшие, что мужчина неоднократно просил у нее деньги на алкоголь, просил собирать металлолом. Сегодня в ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали инцидент, отметив, что все участники произошедшего установлены и опрошены.