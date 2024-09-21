Тату на пальцах с именем Саша: в Забайкалье больше года ищут родственников неизвестного мужчины

В полиции Оловяниннского района пытаются установить личность неизвестного больного. Мужчина с 23 мая 2023 года находится в ГСУСО пансионате «Яснинский». В ГУ МВД России по Забайкальскому краю уточняют, что все это время он живет там без документов.
Ориентировка с его именем появилась на сайте поискового отряда имени Кости Долгова. Корреспонденту КП-Иркутск сообщили, что о мужчине мало что известно. Единственное, он называет свое имя.
— Говорит, зовут Андрей Козлов. Родился 9 марта 1954 года. Полиция уже долгое время пытается установить, кто он и откуда, — рассказывают волонтеры отряда.
Особые приметы мужчины: на пальцах левой руки татуировка с именем Саша. А на среднем пальце этой же руки ампутирована первая и вторая фаланги.
Всех, кто знает, откуда этот мужчина, где может быть его семья или любые другие подробности, просят обратиться в дежурную часть полиции или на горячую линию отряда.