В Тверской области после атаки БПЛА эвакуировали персонал станции Старая Торопа

«Сегодня, 21 сентября, в 02:42 [мск] в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажирский поезд № 63 Москва — Псков отправлен альтернативным маршрутом, в настоящее время он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Также сообщается, что в пути задержан пассажирский поезд № 87 Санкт-Петербург — Смоленск, отставание от графика составляет около часа. Пригородные поезда № 6801 Ржев — Русаново и № 6802 Русаново — Ржев следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.
Как ранее сообщал губернатор Тверской области Игорь Руденя, силами Минобороны были сбиты БПЛА на юго-западе региона.