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В Тверской области после атаки БПЛА эвакуировали персонал станции Старая Торопа

ТВЕРЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области эвакуированы после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

«Сегодня, 21 сентября, в 02:42 [мск] в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирский поезд № 63 Москва — Псков отправлен альтернативным маршрутом, в настоящее время он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Также сообщается, что в пути задержан пассажирский поезд № 87 Санкт-Петербург — Смоленск, отставание от графика составляет около часа. Пригородные поезда № 6801 Ржев — Русаново и № 6802 Русаново — Ржев следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.

Как ранее сообщал губернатор Тверской области Игорь Руденя, силами Минобороны были сбиты БПЛА на юго-западе региона.