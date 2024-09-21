В Тверской области после атаки БПЛА эвакуировали персонал станции Старая Торопа

Уточняется, что пассажирский поезд № 63 Москва — Псков отправлен альтернативным маршрутом, в настоящее время он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Также сообщается, что в пути задержан пассажирский поезд № 87 Санкт-Петербург — Смоленск, отставание от графика составляет около часа. Пригородные поезда № 6801 Ржев — Русаново и № 6802 Русаново — Ржев следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.