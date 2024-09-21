Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море

Кроме того, в Калининградской области спасатели МЧС России обследовали корпус военного корабля, затонувшего у берегов Пионерского курорта во время Второй мировой войны. Останки судна находились на небольшой глубине в районе, где обычно отдыхают люди. Опасные элементы конструкции и верхней палубы были подняты на поверхность. Данные о наличии взрывоопасных предметов не подтвердились.