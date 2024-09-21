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Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море

Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, которая была затоплена в Карском море 32 года назад. Об этом 21 сентября сообщило ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным МЧС, судно находится в заливе Степового. Подлодка является радиационно опасным объектом.

«За месяц специалистам предстоит выполнять работы при низких температурах воздуха и воды», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в Калининградской области спасатели МЧС России обследовали корпус военного корабля, затонувшего у берегов Пионерского курорта во время Второй мировой войны. Останки судна находились на небольшой глубине в районе, где обычно отдыхают люди. Опасные элементы конструкции и верхней палубы были подняты на поверхность. Данные о наличии взрывоопасных предметов не подтвердились.

Уточняется, что за пять лет водолазы МЧС подняли со дна почти 126 тыс. взрывоопасных предметов.

24 мая 1968 года произошла радиационная авария на корабле К-27. В результате ЧП пострадал весь экипаж, девять человек погибли. 1 февраля 1979 года лодку исключили из состава ВМФ СССР. Судно было затоплена в 1982 году в Карском море.

МЧС