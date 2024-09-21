Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море

Согласно данным МЧС, судно находится в заливе Степового. Подлодка является радиационно опасным объектом.
«За месяц специалистам предстоит выполнять работы при низких температурах воздуха и воды», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в Калининградской области спасатели МЧС России обследовали корпус военного корабля, затонувшего у берегов Пионерского курорта во время Второй мировой войны. Останки судна находились на небольшой глубине в районе, где обычно отдыхают люди. Опасные элементы конструкции и верхней палубы были подняты на поверхность. Данные о наличии взрывоопасных предметов не подтвердились.
Уточняется, что за пять лет водолазы МЧС подняли со дна почти 126 тыс. взрывоопасных предметов.
24 мая 1968 года произошла радиационная авария на корабле К-27. В результате ЧП пострадал весь экипаж, девять человек погибли. 1 февраля 1979 года лодку исключили из состава ВМФ СССР. Судно было затоплена в 1982 году в Карском море.