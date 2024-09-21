Суд назначил административный арест 13 участникам конфликта у офиса Wildberries

«Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы [13 фигурантов] признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале.
Указанная статья предусматривает санкции за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Каждому из них назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.
18 сентября пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила о попытке незаконного проникновения супруга основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислава в офис компании. В тот же день сам Бакальчук заявил, что на него и его команду у офиса Wildberries в центре Москвы пытались совершить нападение. Позже Татьяна Бакальчук назвала инцидент рейдерским захватом под руководством ее мужа.
После ЧП сообщалось о гибели двух охранников офиса, прошли задержания участников конфликта. Сам Бакальчук был задержан на двое суток, ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушениях и самоуправстве. Позже 20 сентября, мужчина сообщил, что его отпустили домой.
В правоохранительных органах сообщили 19 сентября, что обвинения по делу о конфликте со стрельбой у Wildberries предъявлены более чем 30 фигурантам. Меру пресечения им избирали на закрытых заседаниях в четверг и пятницу 19 и 20 сентября, в общей сложности были арестованы 30 человек. Шестеро из них решением Басманного суда в четверг отправлены в СИЗО на два месяца — до 18 ноября.
До этого, 30 июля, Бакальчук подала к супругу иск о разводе. В Савеловском районном суде Москвы 12 сентября прошла беседа с адвокатами основательницы Wildberries и ее мужа на тему их будущего развода. Адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что он против развода и хотел бы сохранить семью.