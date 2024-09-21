Суд назначил административный арест 13 участникам конфликта у офиса Wildberries

В правоохранительных органах сообщили 19 сентября, что обвинения по делу о конфликте со стрельбой у Wildberries предъявлены более чем 30 фигурантам. Меру пресечения им избирали на закрытых заседаниях в четверг и пятницу 19 и 20 сентября, в общей сложности были арестованы 30 человек. Шестеро из них решением Басманного суда в четверг отправлены в СИЗО на два месяца — до 18 ноября.