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В Тверской области приостановили движение по трассе М-9 «Балтия»

ТВЕРЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта по трассе М-9 «Балтия» в Тверской области временно прекращено, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия».

Источник: РИА "Новости"

«В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 “Балтия” Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой на участке км 322 — км 420, в Тверской области, с 06:40 часов 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение», — говорится в сообщении.

Отмечено, что организованы пути объезда при движении со стороны Москвы, для разворота можно использовать разворотную петлю на 322 км М-9 «Балтия», Нелидово. Также сообщается, что организован путь объезда при движении в сторону Москвы, объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

Ранее сообщалось, что силами Минобороны были сбиты БПЛА на юго-западе региона, эвакуирована железнодорожная станция Старая Торопа.