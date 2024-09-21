В Тверской области приостановили движение по трассе М-9 «Балтия»

«В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 “Балтия” Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой на участке км 322 — км 420, в Тверской области, с 06:40 часов 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение», — говорится в сообщении.
Отмечено, что организованы пути объезда при движении со стороны Москвы, для разворота можно использовать разворотную петлю на 322 км М-9 «Балтия», Нелидово. Также сообщается, что организован путь объезда при движении в сторону Москвы, объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.
Ранее сообщалось, что силами Минобороны были сбиты БПЛА на юго-западе региона, эвакуирована железнодорожная станция Старая Торопа.