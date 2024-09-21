Две туристки потерялись в Челябинской области во время похода в горы

На выручку немедленно выдвинулся наряд ППС. Полицейские связались с туристками и объяснили, как с помощью смартфона узнать свои координаты. Получив данные об их местоположении, полицейские поняли, что девушки начали спуск с горы в неправильном направлении и отклонились от верного маршрута на 2,5 километра в глубь леса.