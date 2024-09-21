Две туристки потерялись в Челябинской области во время похода в горы

Полиция Кыштыма помогла вернуться в цивилизацию двум туристкам из Миасса, которые пошли в поход на гору Сугомак и потерялись в лесу на обратном пути, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Девушки сбились с пути, когда спускались с 591-метровой вершины. Поблуждав по лесу до темноты, они решили просить помощи и позвонили в дежурную часть.
На выручку немедленно выдвинулся наряд ППС. Полицейские связались с туристками и объяснили, как с помощью смартфона узнать свои координаты. Получив данные об их местоположении, полицейские поняли, что девушки начали спуск с горы в неправильном направлении и отклонились от верного маршрута на 2,5 километра в глубь леса.
«В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — уточнили в полиции.