Немного потрясло: в Иркутске 21 сентября произошло землетрясение силой 3−4 балла

Землетрясение в Иркутске 21 сентября 2024 произошло в 14:55. Как рассказали в пресс-службе Единой геофизической службы, толчки зафиксировали в районе поселка Большое Голоустное.
— Интенсивность в эпицентре 5,8 баллов. Ощутимость в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах составила 3−4 балла, — комментируют в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
Также сейсмособытие ощутили жители Бурятии. При такой силе видимых разрушений быть не может. Но тем не менее, для Иркутска это высокие баллы!
Но переживать все равно не стоит. Максимум, могли упасть стаканы со стола или затрястись кухонные стеллажи. Поэтому землетрясение в Иркутске 21 сентября 2024 обошлось без ЧП. Все объекты продолжают свою работу в обычном режиме.
Последнее землетрясение зафиксировали 15 сентября в Республике Тыве. Неизвестно, какая сила точков была, однако, ясно, что никто не пострадал.