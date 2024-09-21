Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» оказались ЧОП и подрядчики





«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП “Крокус профи”, иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал “Крокус Сити Холл”, а также собственниками здания», — говорится в документе.



22 марта вооруженные мужчины ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Потом они подожгли зал и скрылись, подозреваемых позднее задержали в Брянской области. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.



Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.