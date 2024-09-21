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В Уфе задержали гражданина Африки, забравшего у бабушки 1 млн рублей

Полиция задержала в Уфе 23-летнего гражданина Африки, который обманул 87-летнюю пенсионерку, забрав у нее один миллион рублей.

По данным МВД Башкирии, бабушку убедили передать деньги якобы для проверки их подлинности.

Пожилой женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили передать деньги курьеру. Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого, лицо которого засветилось на камере домофона.

Установлено, что несколько лет назад иностранец поступил в один из вузов башкирской столицы, но его отчислили. Тогда он решил зарабатывать и нашел объявление в интернете. Часть забранных средств он перевел на указанный счет, другую оставил себе.

Молодого человека заключили под стражу. Правоохранители проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.