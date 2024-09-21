Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадало пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы», — говорится в релизе.
По данным нижегородского управления МВД, авария произошла накануне вечером, около 21:15, в Семеновском районе, на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола. По предварительной информации, там столкнулись «Тойота» и отечественный автомобиль, один из них загорелся. Погибли водитель и пассажир отечественного авто и пассажир «Тойоты».
Двоих пострадавших из иномарки доставили в больницу. Это водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.