Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

«В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадало пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы», — говорится в релизе.