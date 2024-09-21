Из Тихорецкого района Кубани эвакуированы 1,2 тыс. человек после атаки БПЛА

По информации Минобороны, этой ночью силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 18 беспилотников. В Тихорецком районе силами ПВО и РЭБ были подавлены два беспилотника. При падении их обломков начался пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы. После этого жителей ближайшего поселка эвакуировали. Всего над российскими регионами был сбит 101 БПЛА.