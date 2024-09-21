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Из Тихорецкого района Кубани эвакуированы 1,2 тыс. человек после атаки БПЛА

Из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуированы 1,2 тыс. человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Большинство из них разместилось у друзей и родственников. 150 человек находятся в четырех пунктах временного размещения. Сегодня ночью регион был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Сообщалось о пожаре, в результате которого началась «детонация взрывоопасных предметов».

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил глава региона, всего для эвакуации задействовано 17 автобусов.

«Готовы к размещению жителей еще несколько пунктов. Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи. На месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

По информации Минобороны, этой ночью силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 18 беспилотников. В Тихорецком районе силами ПВО и РЭБ были подавлены два беспилотника. При падении их обломков начался пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы. После этого жителей ближайшего поселка эвакуировали. Всего над российскими регионами был сбит 101 БПЛА.