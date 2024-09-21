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В Казани за одни сутки произошло более 200 ДТП

В этих авариях пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 20 сентября, в ГИБДД Казани поступило 201 сообщения об авариях на дорогах города.

«Всего пострадали три человека: падение пассажира в автобусе из-за резкого торможения, наезд на пешехода, а также наезд на электросамокатчика, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в Госавтоинспекции.

Там также сообщили подробности наезда на пешехода. ДТП произошло в 21.35 на перекрестке улиц Танковая и Мавлютова. Водитель автомобиля CHANGAN, следуя по улице Танковая при повороте налево не уступил дорогу 44-летней женщине. Пешеход, в свою очередь, пересекала дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Женщина получила различные травмы и была госпитализирована с места происшествия.