В Казани за одни сутки произошло более 200 ДТП

Там также сообщили подробности наезда на пешехода. ДТП произошло в 21.35 на перекрестке улиц Танковая и Мавлютова. Водитель автомобиля CHANGAN, следуя по улице Танковая при повороте налево не уступил дорогу 44-летней женщине. Пешеход, в свою очередь, пересекала дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Женщина получила различные травмы и была госпитализирована с места происшествия.