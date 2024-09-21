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Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские ракеты и беспилотники поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК, цеха производства дронов и места дислокации ВСУ, следует из сводки Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ», — заявили в военном ведомстве.

Все цели достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули там.

Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Миргороде, Черкасской области. Позже в в Минэнерго Украины заявили, что в Днепропетровской области получила повреждение одна из подстанций.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.