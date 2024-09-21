Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ», — заявили в военном ведомстве.
Все цели достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули там.
Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Миргороде, Черкасской области. Позже в в Минэнерго Украины заявили, что в Днепропетровской области получила повреждение одна из подстанций.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.