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ВС РФ поразили сухогруз с поставленными ВСУ ракетами стран Запада

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада. Об этом 21 сентября сообщает Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Уточняется, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Также был ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения и скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности “Нептун”, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 26,3 тыс. единиц украинской автомобильной техники.

Накануне российские военные с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.