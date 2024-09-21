ВС РФ поразили сухогруз с поставленными ВСУ ракетами стран Запада

Уточняется, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Также был ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения и скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности “Нептун”, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 26,3 тыс. единиц украинской автомобильной техники.
Накануне российские военные с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.