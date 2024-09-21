Вылетел на встречку: Водителя «Гелендвагена» приговорили к четырем годам колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погибли дед и внук

Семья из Матвеево-Курганского района Ростовской области в прошлом году осиротела. В аварии на трассе погибли два родных для них человека — семилетний мальчик и его дедушка. В суде установили, что в ДТП виновен водитель «Гелендвагена». В ближайшие несколько лет он должен отбывать наказание в колонии-поселении. Вот только мама погибшего ребенка посчитала приговор слишком мягким.