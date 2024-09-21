Вылетел на встречку: Водителя «Гелендвагена» приговорили к четырем годам колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погибли дед и внук

Семья из Матвеево-Курганского района Ростовской области в прошлом году осиротела. В аварии на трассе погибли два родных для них человека — семилетний мальчик и его дедушка. В суде установили, что в ДТП виновен водитель «Гелендвагена». В ближайшие несколько лет он должен отбывать наказание в колонии-поселении. Вот только мама погибшего ребенка посчитала приговор слишком мягким.
ДЕД ВЕЗ ВНУКОВ НА ЗАНЯТИЯ.
Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот роковой день пожилой мужчина вез детвору — внука и внучку — на занятия в частный образовательный центр в соседнюю Недвиговку.
Близкие говорят, что пенсионер всегда ездил не спеша, пристегнутый ремнем безопасности и соблюдая все правила. И тут — лобовой удар. В его старенькую «семерку» влетел внедорожник класса люкс марки «Мерседес».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, было установлено, что на полосу встречного движения выехала именно иномарка.
Позже выяснится, что за рулем элитного автомобиля находился 32-летний житель другого региона, который приехал в Ростовскую область по рабочим делам.
О ТРАГЕДИИ УЗНАЛА ИЗ СООБЩЕНИЯ.
Говорят, отечественная легковушка вылетела в кювет. А удар был такой силы, что от капота почти ничего не осталось. 61-летний водитель погиб на месте. Его внуков с травмами доставили в больницу.
Как позже расскажет мама семилетнего мальчика, о трагедии на дороге она узнала из сообщения. Его ей отправили врачи. Женщина сразу помчалась к ребенку. Но слова медиков были неутешительными: ее сын был в крайне тяжелом состоянии. Спустя какое-то время мальчик умер в реанимации.
Его восьмилетней двоюродной сестренке, можно сказать, повезло: травма не несла угрозу для жизни девочки.
— У школьницы диагностировали перелом руки, — сказал источник.
А вот водитель «Гелендвагена» не пострадал. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
ОТКАЗАЛСЯ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ.
На время следствия мужчину поместили в СИЗО. Он признал свою вину, но давать показания в суде отказался.
— Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили в прокуратуре региона. — Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
При этом в суде Матвеево-Курганского района уточнили, что приговор не вступил в законную силу.
Известно, что его будут обжаловать. С решением суда не согласна мама погибшего мальчика. Она считает, что водителю «Мерседеса» дали слишком мягкое наказание.