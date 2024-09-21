Эвакуация в Тихорецком районе: губернатор Краснодарского края рассказал подробности

После ночной атаки украинских беспилотников по Тихорецкому району Кубани власти эвакуировали более тысячи жителей населённого пункта (название не уточняется), расположенного рядом с местом пожара и детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в эвакуации задействованы 17 автобусов. Большая часть вывезенных из населённого пункта людей остановилась у родственников, более 150 человек разместились в ПВР в Тихорецком и Выселковском районах, они обеспечены горячим питанием. С людьми работают медики, психологи и волонтёры. Пострадавших нет. В готовности находятся ещё несколько пунктов временного размещения, пояснил Кондратьев.
Также он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что въезд в Тихорецкий район со стороны Веселковского района перекрыт.
Уточнить информацию можно по телефону горячей линии — (886196) 4−15−09, по единому номеру экстренных служб — 112, в Тихорецкой межрайонной прокуратуре — 8−918−95−76−823.
Напомним, как ранее заявил Кондратьев, минувшей ночью над Тихорецким районом Кубани уничтожили два беспилотника, от падения обломков одного из них начался пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы». Началась детонация.
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Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин уточнил, что въезд в Тихорецк и выезд из него открыты через федеральную автодорогу Ростов-на-Дону — Махачкала. «В остальных направлениях движение ограничено», — написал он в своём канале в Telegram.