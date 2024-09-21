Эвакуация в Тихорецком районе: губернатор Краснодарского края рассказал подробности

По словам губернатора, в эвакуации задействованы 17 автобусов. Большая часть вывезенных из населённого пункта людей остановилась у родственников, более 150 человек разместились в ПВР в Тихорецком и Выселковском районах, они обеспечены горячим питанием. С людьми работают медики, психологи и волонтёры. Пострадавших нет. В готовности находятся ещё несколько пунктов временного размещения, пояснил Кондратьев.