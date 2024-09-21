Убитая омичка работала воспитателем детсада, а ее бывший муж —в такси

Расследование ведет СУ СКР по Омской области, по подозрению в убийстве задержан бывший муж женщины. По версии следствия, будучи пьяным, он приехал к ней, чтобы помириться. Подкараулил у дома, но вместо примирения во время вспыхнувшей ссоры схватился за нож.