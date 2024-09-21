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Убитая омичка работала воспитателем детсада, а ее бывший муж —в такси

Стали известны подробности резонансного преступления.

Источник: Комсомольская правда

«КП-Омс» стали известны некоторые детали вчерашнего зверского убийства молодой женщины. Напомним, труп 26-летней девушки со множественными ножевыми ранениями был обнаружен вчера у дома по улице Кирова.

Расследование ведет СУ СКР по Омской области, по подозрению в убийстве задержан бывший муж женщины. По версии следствия, будучи пьяным, он приехал к ней, чтобы помириться. Подкараулил у дома, но вместо примирения во время вспыхнувшей ссоры схватился за нож.

У омички осталось двое маленьких детей. Как рассказали в СУ СКР, она работала воспитателем в детском саду. Бывший муж ранее работал в силовых структурах, а на момент совершения преступления —в такси.