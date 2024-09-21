Задержан глава Безенчукского района Самарской области

Против главы района возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки путем вымогательства». По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации — субподрядчика по муниципальному контракту построили отмостки по периметру его дома. Затраты организации на эти работы оцениваются примерно в 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей — это была взятка от другой организации, с которой районная администрация заключила муниципальный контракт.