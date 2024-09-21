Задержан глава Безенчукского района Самарской области

САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости. В Самарской области задержали главу Безенчукского района, подозреваемого в вымогательстве взяток, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.
Против главы района возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки путем вымогательства». По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации — субподрядчика по муниципальному контракту построили отмостки по периметру его дома. Затраты организации на эти работы оцениваются примерно в 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей — это была взятка от другой организации, с которой районная администрация заключила муниципальный контракт.
В СК уточнили, что дело возбудили по материалам оперативной деятельности, поступившим из регионального главка МВД.
Имени подозреваемого ведомство не называет. На сайте администрации Безенчукского района сообщается, что с января 2018 года район возглавляет Владимир Аникин, сейчас ему 44 года.