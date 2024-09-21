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СМИ: не менее 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

КАИР, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли при израильском ударе по школе на юго-востоке города Газа, передаёт палестинское агентство Safa.

Источник: Reuters

По информации агентства, в субботу утром израильские самолеты нанесли авиаудар по школе Аз-Зейтун, в которой находятся перемещённые лица.

«Число погибших в Аз-Зейтуне на юго-востоке города Газа достигло 20», — говорится в сообщении.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.