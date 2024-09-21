Директора колледжа в Калининграде отправили в СИЗО по делу о хищении более 20 млн рублей

Директора колледжа предпринимательства в Калининграде отправили в СИЗО по делу о хищении более 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале областного суда.
Директора подозревают в совершении 17 тяжких преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на общую сумму 21 875 873 рубля.
В обоснование указано, что уголовное дело в отношении директора колледжа возбуждено по обвинению её в том, что в период времени с 2019 года она в ходе исполнения контрактов на поставку компьютерного оборудования по договоренности с генеральным директором поставщика — ООО «К.» — принимала оборудование, не соответствующее техническим, функциональным и качественным характеристикам, указанным в описании предмета закупки, — говорится в сообщении.
По мнению следствия, находясь на свободе, директор колледжа может скрыться, либо оказать давление на свидетелей. «Постановлением Центрального районного суда в отношении К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 12 октября 2024 года», — сообщили в суде. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
На сайте колледжа предпринимательства директором указана Лариса Копцева. Она возглавляет учреждение с 2019 года. Стоит отметить, что Копцева на протяжении нескольких лет руководила региональной службой охраны памятников. Она добровольно ушла с этого поста в 2015 году.