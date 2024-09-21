Директора колледжа в Калининграде отправили в СИЗО по делу о хищении более 20 млн рублей

В обоснование указано, что уголовное дело в отношении директора колледжа возбуждено по обвинению её в том, что в период времени с 2019 года она в ходе исполнения контрактов на поставку компьютерного оборудования по договоренности с генеральным директором поставщика — ООО «К.» — принимала оборудование, не соответствующее техническим, функциональным и качественным характеристикам, указанным в описании предмета закупки, — говорится в сообщении.