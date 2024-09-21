«Бабье лето» в самом разгаре: как жители Иркутска проводят теплые выходные

Сегодня, 21 сентября, в Иркутске воздух прогрелся до + 22 градусов! Удачно сложилась, что такая погода выпала на выходные! Все жители города скорей покинули свои квартиры и отправились на природу. В этот день улицы полны людей, которые катаются на самокатах, велосипедах, едят мороженое, гуляют с друзьями, выгуливают собак и просто наслаждаются крайними теплыми деньками.