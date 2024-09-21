«Бабье лето» в самом разгаре: как жители Иркутска проводят теплые выходные

Сегодня, 21 сентября, в Иркутске воздух прогрелся до + 22 градусов! Удачно сложилась, что такая погода выпала на выходные! Все жители города скорей покинули свои квартиры и отправились на природу. В этот день улицы полны людей, которые катаются на самокатах, велосипедах, едят мороженое, гуляют с друзьями, выгуливают собак и просто наслаждаются крайними теплыми деньками.
Кто-то решил ограничиться местными парками, некоторые уехали в лес, а кто-то и на Байкал! Корреспондент КП-Иркутск тоже решила выйти на прогулку и показала, как красив осенний Иркутск.
Завтра, кстати, погода тоже не разочарует! Синоптики обещают, что воздух прогреется до +18. Дождя также не ожидается. Однако, ненадолго. Уже с 25 сентября в областной центр ворвется настоящая осень. Температура упадет до +12 градусов, будет облачно. Поэтому нужно успеть застать крайние теплые дни.
Люди вышли из своих домов погреться на солнце. Любовь АРБАТСКАЯ На улице вновь появились люди с мороженым. Любовь АРБАТСКАЯ Дети отложили подальше свои гаджеты и решили прокатиться на самокатах. Любовь АРБАТСКАЯ.