На трассе Тюмень-Омск снова произошла массовая авария

Сегодня стало известно о массовой аварии на 29-м километре печально известной «трассы смерти». На этот раз на автодороге Тюмень—Омск столкнулись три легковых автомобиля.
По данным телеграм-канала «Инцидент Омск», 62-летний водитель на «Форде» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Фольксвагеном». Затем «Форд» отбросило на «Тойоту». Ранения в результате ДТП получили. три водителя и 58-летний пассажир «Тойоты».
Официальных комментариев по поводу этого ДТП от Госавтоинспекции по Омской области пока не поступало.