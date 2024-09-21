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На трассе Тюмень-Омск снова произошла массовая авария

В столкновении участвовали три автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно о массовой аварии на 29-м километре печально известной «трассы смерти». На этот раз на автодороге Тюмень—Омск столкнулись три легковых автомобиля.

По данным телеграм-канала «Инцидент Омск», 62-летний водитель на «Форде» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Фольксвагеном». Затем «Форд» отбросило на «Тойоту». Ранения в результате ДТП получили. три водителя и 58-летний пассажир «Тойоты».

Официальных комментариев по поводу этого ДТП от Госавтоинспекции по Омской области пока не поступало.