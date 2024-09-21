На трассе Тюмень-Омск снова произошла массовая авария

По данным телеграм-канала «Инцидент Омск», 62-летний водитель на «Форде» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Фольксвагеном». Затем «Форд» отбросило на «Тойоту». Ранения в результате ДТП получили. три водителя и 58-летний пассажир «Тойоты».