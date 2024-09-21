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Подросток надышался парами бензина и погиб в Дзержинске

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подросток предположительно надышался парами бензина и погиб в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, тело 16-летнего мальчика нашли в квартире на ул Терешковой 20 сентября. Рядом с ним была обнаружена канистра с бензином. Видимых телесных повреждений у подростка не было, в результате чего было сделано предположение о смерти в результате дыхатeльной нeдoстаточности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинeние смeрти по нeосторожности). Cледователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также будут изучены условия воспитания подростка в семье.

СК