Подросток надышался парами бензина и погиб в Дзержинске

Подросток предположительно надышался парами бензина и погиб в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, тело 16-летнего мальчика нашли в квартире на ул Терешковой 20 сентября. Рядом с ним была обнаружена канистра с бензином. Видимых телесных повреждений у подростка не было, в результате чего было сделано предположение о смерти в результате дыхатeльной нeдoстаточности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинeние смeрти по нeосторожности). Cледователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также будут изучены условия воспитания подростка в семье.