Подросток надышался парами бензина и погиб в Дзержинске

По данным следствия, тело 16-летнего мальчика нашли в квартире на ул Терешковой 20 сентября. Рядом с ним была обнаружена канистра с бензином. Видимых телесных повреждений у подростка не было, в результате чего было сделано предположение о смерти в результате дыхатeльной нeдoстаточности.