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Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани не признал вину в организации покушения на убийство

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Симоненко не признает вину в организации покушения на убийство и уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «ТАСС»(18+).

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Напомним, по материалам дела, Симоненко обвиняется не в коррупции или экономических преступниках. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления — покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Также ему вменяется организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии и организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений.

«В ходе допроса Симоненко отверг все предъявленные ему обвинения», — сказал собеседник агентства «ТАСС».

Как раннее сообщало информагентство, задержание бывшего замглавы МЧС произошло 31 июля, после чего Басманный суд вынес решение о его аресте. У фигуранта и членов его семьи сотрудники прокуратуры обнаружили более 250 млн рублей и 50 объектов недвижимости. Также в собственности у Сергея Симоненко и его родных числится более 20 автомобилей.

Прокуратура подала иск в суд с требованием конфисковать более 120,3 млн рублей у подследственного и его семьи. В начале июля замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сняли с должности.