Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани не признал вину в организации покушения на убийство

Напомним, по материалам дела, Симоненко обвиняется не в коррупции или экономических преступниках. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления — покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Также ему вменяется организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии и организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений.