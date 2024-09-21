Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани не признал вину в организации покушения на убийство

Напомним, по материалам дела, Симоненко обвиняется не в коррупции или экономических преступниках. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления — покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Также ему вменяется организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии и организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений.
«В ходе допроса Симоненко отверг все предъявленные ему обвинения», — сказал собеседник агентства «ТАСС».
Как раннее сообщало информагентство, задержание бывшего замглавы МЧС произошло 31 июля, после чего Басманный суд вынес решение о его аресте. У фигуранта и членов его семьи сотрудники прокуратуры обнаружили более 250 млн рублей и 50 объектов недвижимости. Также в собственности у Сергея Симоненко и его родных числится более 20 автомобилей.
Прокуратура подала иск в суд с требованием конфисковать более 120,3 млн рублей у подследственного и его семьи. В начале июля замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сняли с должности.