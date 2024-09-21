Синоптики предупредили о штормовом ветре 22 сентября в Челябинской области

В Челябинской области в воскресенье, 22 сентября, местами ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, что соответствует шторму по шкале Бофорта. Об этом сегодня предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков, передает корреспондент chel.aif.ru.