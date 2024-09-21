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Синоптики предупредили о штормовом ветре 22 сентября в Челябинской области

Следить за собой, быть осторожным.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +16°

В Челябинской области в воскресенье, 22 сентября, местами ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, что соответствует шторму по шкале Бофорта. Об этом сегодня предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков, передает корреспондент chel.aif.ru.

В чрезвычайном ведомстве призвали южноуральцев соблюдать меры личной безопасности.

Напомним, что ранее челябинский гидрометцентр прогнозировал на ближайшее воскресенье кратковременные дожди с грозами и похолодание. Перемены в погоде связаны с приходом на Южный Урал арктического циклона.