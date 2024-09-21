До Омска дошла новая схема мошенников — теперь они представляются сотрудниками энергосбыта

«Пару дней назад во время вечерних занятий в институте мне позвонили на WhataApp якобы от энергосбыта и начали толковать, что у нас дома стоит электросчетчик старой модификации и его необходимо срочно заменить. А для этого нужно загрузить на телефон специальное приложение, —рассказал читатель. — Я понял, что это обман и прервал разговор, но они упорно продолжали звонить и угрожать отключением, пока я не заблокировал номер».