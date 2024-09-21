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До Омска дошла новая схема мошенников — теперь они представляются сотрудниками энергосбыта

Под видом замены счетчиков аферисты пытаются получить доступ к телефонам омичей.

Источник: Комсомольская правда

Читатель «КП-Омск» сообщил редакции о новой схеме дистанционных мошенников.

«Пару дней назад во время вечерних занятий в институте мне позвонили на WhataApp якобы от энергосбыта и начали толковать, что у нас дома стоит электросчетчик старой модификации и его необходимо срочно заменить. А для этого нужно загрузить на телефон специальное приложение, —рассказал читатель. — Я понял, что это обман и прервал разговор, но они упорно продолжали звонить и угрожать отключением, пока я не заблокировал номер».

Как выяснила редакция, череда подобных схем обмана уже прокатилась по республике Марий Эл, Бурятии, Чите и другим регионам. Есть пострадавшие. Разница лишь в том, что там мошенники пытались выманить у потенциальных жертв sms-код на Госуслугах, получить доступ к персональным данным и оформить кредит.

Об опасностях обмана своих абонентов предупреждает и «Омская энергосбытовая компания». Там рассказали, что никаких sms-кодов настоящий сотрудник требовать не будет. При необходимости замены счетчика предварительно абоненту поступит телефонный звонок от сотрудника ОЭК с уточнением даты и времени замены.

Также в компании сообщили об еще одной мошеннической схеме — телефонные аферисты предлагают лицам старше 60 лет оформить скидку на электроэнергию в размере 50%.

«Цель мошенников — кража персональных и платежных данных абонента. Любые телефонные разговоры, в процессе которых предпринимается попытка узнать ваши персональные данные или сообщить код из СМС, должны стать сигналом, что на другом конце провода злоумышленник. В этом случае необходимо незамедлительно прервать разговор», —резюмировали в ОЭК.

Специалисты призывали омичей быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, а также проинформировать о данных схемах людей старшего возраста.