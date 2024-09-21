Подразделения «Севера» нанесли поражение десяти украинским бригадам

«Подразделения группировки войск “Север” продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово», — говорится в сводке.