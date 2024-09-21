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Подразделения «Севера» нанесли поражение десяти украинским бригадам

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки группировка «Север» нанесла поражение десяти украинским бригадам и сорвала попытки контратак в Курской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово», — говорится в сводке.

При этом группировка сорвала попытки контратак ВСУ в направлении сел Камышевка и Любимовка.

В этих боях украинские войска потеряли:

  • около 20 человек убитыми и ранеными;боевую бронированную машину;два автомобиля.

Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили:

  • более 15 650 солдат;
  • 124 танка;
  • 57 БМП;
  • 95 бронетранспортеров;
  • 786 боевых бронированных машин;
  • 478 автомобилей;
  • 121 артиллерийское орудие;
  • 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS;
  • восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • пять транспортно-заряжающих машин;
  • 30 станций РЭБ;
  • семь РЛС контрбатарейной борьбы;
  • две РЛС ПВО;
  • 16 единиц инженерной техники, из них десять инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.