Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника





«Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время», — написал экс-главком ВСУ.



Как уточнили в городском совете города Владимира в Волынской области, Никитюк погиб в Доброполье, расположенном на подконтрольной ВСУ части ДНР.



Он начал свою карьеру с уголовного розыска в ОВД по Владимиру в 1991 году, впоследствии возглавлял этот отдел в течение шести лет. Позднее занимал должности заместителя начальников управления МВД в Волынской и Херсонской областях. После начала военной операции на Украине стал советником Залужного и служил в Военной службе правопорядка ВСУ.



В пресс-службе нацполиции Украины сообщали об ударе по Доброполью ночью 20 сентября, повреждения получил инфраструктурный объект. В сводке Минобороны России за 21 сентября говорится, что ночью был нанесен удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Министерство обороны заявило, что цели удара были достигнуты.

