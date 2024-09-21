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Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины



«Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время», — написал экс-главком ВСУ.

Как уточнили в городском совете города Владимира в Волынской области, Никитюк погиб в Доброполье, расположенном на подконтрольной ВСУ части ДНР.

Он начал свою карьеру с уголовного розыска в ОВД по Владимиру в 1991 году, впоследствии возглавлял этот отдел в течение шести лет. Позднее занимал должности заместителя начальников управления МВД в Волынской и Херсонской областях. После начала военной операции на Украине стал советником Залужного и служил в Военной службе правопорядка ВСУ.

В пресс-службе нацполиции Украины сообщали об ударе по Доброполью ночью 20 сентября, повреждения получил инфраструктурный объект. В сводке Минобороны России за 21 сентября говорится, что ночью был нанесен удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Министерство обороны заявило, что цели удара были достигнуты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим целям на Украине, а также связанной с ними инфраструктуре. В сводках ведомства Доброполье упоминается 12 сентября. Согласно данным Минобороны, тогда было нанесено поражение трем бригадам ВСУ и отражены восемь контратак.


Залужный занимал должность главкома ВСУ с 2021 по февраль 2024 года. Вместо него был назначен Александр Сырский. С июля Залужный — посол Украины в Великобритании. The Washington Post (WP) связывала его отставку с усталостью украинцев от боевых действий и замедлением военной помощи со стороны партнеров. Зеленский посчитал, что другой главком «обновит ситуацию», писала WP. По данным Bild, бывший главнокомандующий расходился по многим вопросам с президентом, в том числе насчет обороны Авдеевки. Залужный планировал вывести оттуда украинские войска, однако Зеленский этого не одобрил.