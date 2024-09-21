Семь человек пострадали в ночном массовом ДТП на Свердловской набережной

Все случилось вблизи дома 18 по Свердловской набережной, зачинщиком дорожного хаоса стал 32-летний таксист на «Черри Тиго». Мужчина ехал по среднему ряду, где врезался в стоявший после другого ДТП автомобиль ВАЗ. Удар пришелся и по 32-летнему водителю отечественной легковушки, который стоял рядом с машиной на проезжей части.