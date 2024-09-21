Семь человек пострадали в ночном массовом ДТП на Свердловской набережной

Госпитализацией семерых человек закончилось ночное ДТП на Свердловской набережной. В массовую аварию попали три автомобиля и мотоцикл, полиция Петербурга начала проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Все случилось вблизи дома 18 по Свердловской набережной, зачинщиком дорожного хаоса стал 32-летний таксист на «Черри Тиго». Мужчина ехал по среднему ряду, где врезался в стоявший после другого ДТП автомобиль ВАЗ. Удар пришелся и по 32-летнему водителю отечественной легковушки, который стоял рядом с машиной на проезжей части.
— В последующем «Черри» наехал на впередистоящий автомобиль «Хендай» под управлением 42-летней женщины, — уточнили в пресс-службе.
Из-за удара о вторую машину такси опрокинулось на бок и столкнулось с мотоциклом, который двигался в попутном направлении. Тяжелее всего пострадали в этом массовом ДТП мотоциклист и водитель ВАЗа, они получили серьезные травмы. Госпитализировали и еще пятерых пострадавших: пассажирку мотоцикла, водителя и пассажира такси, водителя «Хендай».