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В Севастополе перевернулся автомобиль с 80-летней женщиной

В результате ДТП никто не пострадал.

Источник: полиция Севастополя

В Севастополе перевернулся автомобиль, которым управляла пожилая женщина. По сообщению полиции города-героя, ДТП произошло на Троллейбусном спуске напротив улицы Портовая.

«80-летняя водитель-женщина автомобиля ВАЗ- 21011 не справилась с управлением транспортного средства, выехала за пределы проезжей части влево. После чего автомобиль продолжил движение и опрокинулся», — сообщили в МВД по Севастополю.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено. От госпитализации пенсионерка отказалась.