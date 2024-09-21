В Севастополе перевернулся автомобиль с 80-летней женщиной

В Севастополе перевернулся автомобиль, которым управляла пожилая женщина. По сообщению полиции города-героя, ДТП произошло на Троллейбусном спуске напротив улицы Портовая.
«80-летняя водитель-женщина автомобиля ВАЗ- 21011 не справилась с управлением транспортного средства, выехала за пределы проезжей части влево. После чего автомобиль продолжил движение и опрокинулся», — сообщили в МВД по Севастополю.
В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено. От госпитализации пенсионерка отказалась.