Три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма

Отмечается, что трагедии на воде произошли в Саках, Ялте и Симеизе по вине самих отдыхающих.
«В Саках местным рыбаком был обнаружен погибший в 30 метрах от берега, в месте запрещенном для купания. В Ялте матросами спасателями Массандровского пляжа извлечено тело туриста из Москвы — купание из-за шторма запрещалось, на пляже были установлены запрещающие флаги. В Симеизе в районе скалы Дива двух людей унесло в море. Одного удалось спасти матросам-спасателям. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются», — перечислили трагические случаи в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, с начала этого года на воде в Крыму произошло 38 происшествий, в которых погибли 29 человек. Спасти на воде за это же время удалось 14 человек.
Девять человек утонули на пляжах Севастополя этим летом, сообщал ранее региональный Главк МЧС России. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах. Погибшие купались в состоянии алкогольного опьянения.