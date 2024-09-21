Вернут с процентами! Мошенник из Татарстана похитил у жителя Ангарска около полумиллиона, но отдаст все обратно

Деньги, которые украли мошенники, в большинстве случае трудно вернуть. Однако, правоохранители помогли восстановить справедливость. Теперь пенсионеру из Ангарска вернут более 500 тысяч рублей!
В прокуратуре Иркутской области рассказали, что мошенники связались с мужчиной в январе 2023 года. Сказали, что работают в банке. Хотели «помочь» предотвратить кражу денег с его счета, но в итоге сами похитили около 500 тысяч рублей.
Тогда полиция завела уголовное дело и вычислила, куда пенсионер отправил все свои сбережения. Деньги нашли в Республике Татарстан (а это, на минуточку, за четыре тысячи километров от Иркутской области).
— На этом основании прокуратура в интересах пенсионера предъявила в суд по месту нахождения счета исковое заявление о взыскании денег с жителя Татарстана, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Верховный суд Республики согласился с позицией и обязал мошенника вернуть все деньги! Также житель Ангарска получит еще 40 тысяч рублей в качестве процентов. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.