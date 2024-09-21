В Ростовской области мужчина сбросил знакомую в мусоропровод

Максим Б. вместе с подругой болтал в подъезде многоквартирного дома на проспекте Курчатова. Слово за слово, и между ними вспыхнул конфликт. По версии следствия, мужчина схватил девушку и затолкал ее в мусоропровод. Волгодончанка пролетела по каналу несколько этажей. Она сломала лодыжку и получила многочисленные ушибы.
В этот же день Максима задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого поместили в СИЗО. Он будет находится в изоляторе по 18 ноября включительно.