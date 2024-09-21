В Курской области оператор FPV-дрона уничтожил боевую машину ВСУ

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск “Север” в ночное время с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата — прим. ТАСС) было выявлено движение боевой бронированной машины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ боевиков ВСУ», — сказали в ведомстве.