В аварии с автобусом пострадали пять человек в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии 21 сентября около 15:30 произошла авария. Автобус, следующий по маршруту «Иркутск-Аршан-Кырен» съехал с дороги около села Охор-Шибирь. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.