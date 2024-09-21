В аварии с автобусом пострадали пять человек в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии 21 сентября около 15:30 произошла авария. Автобус, следующий по маршруту «Иркутск-Аршан-Кырен» съехал с дороги около села Охор-Шибирь. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.
— По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса марки «Газель Некст» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось набок, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В полиции Бурятии сообщили, что за помощью к врачам обратились пять человек. Прокуратура занимает проверкой, после чего дадут оценку произошедшему.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 21 сентября в Братске произошла авария с участием троллейбуса. Водитель общественного транспорта выбрала неправильную скорость движения и врезалась в «Мазду». К счастью, никто не пострадал.