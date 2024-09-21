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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. По пункту временной дислокации ВСУ в городе Сумы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Сумы, ФАБ прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев. Были там наемники или нет — пока выясняем», — сказал он.

По словам Лебедева, в сторону взрыва проехали машины скорой помощи и военные.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Сумской области объявили в 14:47 и она продолжается уже более полутора часов. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробностей не приводят.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.