«Сумы, ФАБ прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев. Были там наемники или нет — пока выясняем», — сказал он.
По словам Лебедева, в сторону взрыва проехали машины скорой помощи и военные.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Сумской области объявили в 14:47 и она продолжается уже более полутора часов. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробностей не приводят.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.