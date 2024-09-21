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В Новошахтинске из-за замыкания электропроводки произошел пожар в доме

В Новошахтинске на улице Артема произошел пожар в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось вечером на улице Артема.

По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 7:44. Электропроводку замкнуло, и начался пожар. Пламя за считанные минуты охватило порядка 150 квадратных метров жилья. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 9:06.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 12 спасателей и три спецмашины.