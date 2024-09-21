Пролетела шесть этажей: В Ростовской области мужчина бросил знакомую в мусоропровод

В тот день Андрей был дома вместе со знакомой Анастасией. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры Андрей руками обхватил Анастасию, поднял и вытащил на лестничную площадку. Здесь он бросил пострадавшую в мусоропровод и с силой толкнул вглубь. По трубе женщина пролетела все шесть этажей и упала на первый.