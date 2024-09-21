Пролетела шесть этажей: В Ростовской области мужчина бросил знакомую в мусоропровод

В Волгодонске Ростовской области арестовали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство знакомой. По данным объединенной пресс-службы судов по региону, он бросил женщину в мусоропровод.
ОБХВАТИЛ РУКАМИ ЗА НОГИ И БРОСИЛ.
В тот день Андрей был дома вместе со знакомой Анастасией. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры Андрей руками обхватил Анастасию, поднял и вытащил на лестничную площадку. Здесь он бросил пострадавшую в мусоропровод и с силой толкнул вглубь. По трубе женщина пролетела все шесть этажей и упала на первый.
ПОЛУЧИЛА МНОГО ТРАВМ И ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ.
Анастасия получила многочисленные травмы. Медики диагностировали у пострадавшей открытый перелом лодыжки левой ноги, вывих стопы, а также множество ушибов, травм и ссадин.
Услышав крики о помощи, очевидцы вызвали на место происшествия экстренные службы. Пострадавшую отвезли в больницу.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. В отношении него завели уголовное дело о покушении на убийство.
— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, на два месяца, то есть по 18 ноября включительно, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов области.