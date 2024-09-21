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На Дону лодка врезалась в трос земснаряда

В Багаевском районе двое мужчин на моторной лодке врезались в трос земснаряда.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе лодка врезалась в трос земснаряда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 21 сентября недалеко от Арпачинского.

По предварительной информации ведомства, двое мужчин на моторной лодке «Прогресс-4» двигались по судовому ходу. В какой-то момент они врезались в трос земснаряда. К счастью, при столкновении обошлось без пострадавших.

— Обстоятельства происшествия выясняются, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с начала текущего года в Ростовской области произошел семь происшествий с участием маломерных судов.