На Дону лодка врезалась в трос земснаряда

В Багаевском районе лодка врезалась в трос земснаряда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 21 сентября недалеко от Арпачинского.
По предварительной информации ведомства, двое мужчин на моторной лодке «Прогресс-4» двигались по судовому ходу. В какой-то момент они врезались в трос земснаряда. К счастью, при столкновении обошлось без пострадавших.
— Обстоятельства происшествия выясняются, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что с начала текущего года в Ростовской области произошел семь происшествий с участием маломерных судов.