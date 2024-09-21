Пострадавшим от атаки БПЛА в Тихорецком районе выплатят компенсации

«Все, кто был в зоне чрезвычайной ситуации, получат компенсацию», — сказал господин Штриков при посещении пункта временного размещения в Тихорецке (цитата по ТАСС).
Согласно постановлению правительства РФ № 1928 от 2019 года, размер финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества при ЧС составляет 50 тыс. руб. в случае частичной утраты, 100 тыс.— при полной утрате имущества.
Минобороны сообщало, что в ночь на 21 сентября над Краснодарским краем сбиты 18 беспилотников. В Тихорецком районе были сбиты два из них. При падении обломков БПЛА в одном из поселков начался пожар, который «перешел на взрывоопасные предметы», сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Из поселка эвакуировали 1,2 тыс. жителей. Название поселка, в котором проводится эвакуация, губернатор не уточнил. В Тихорецком районе 60 населенных пунктов.