Пострадавшим от атаки БПЛА в Тихорецком районе выплатят компенсации

Минобороны сообщало, что в ночь на 21 сентября над Краснодарским краем сбиты 18 беспилотников. В Тихорецком районе были сбиты два из них. При падении обломков БПЛА в одном из поселков начался пожар, который «перешел на взрывоопасные предметы», сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Из поселка эвакуировали 1,2 тыс. жителей. Название поселка, в котором проводится эвакуация, губернатор не уточнил. В Тихорецком районе 60 населенных пунктов.