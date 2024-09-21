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В Златоусте аферистки пытались снять «порчу» с пенсионерки

69-летняя жительница Златоуста обратилась с заявлением в полицию, в котором рассказала о том, что у нее выманили золото и деньги две «гадалки».

Они встретили женщину на улице и завели с ней беседу, спросив, как пройти в детский сад. Увидев, что женщина замешкалась, сообщили ей, что на нее кто-то навел порчу.

«Аферистки изобразили целую драму: предлагали подержать обычную канцелярскую скрепку, а потом, ловко заменив ее на ржавую, предъявили “доказательства” порчи», — рассказали в полиции.

После этого, мошенницы попросили пенсионерку собрать дома золото и деньги и положить их в носок. По их словам, нужно было прийти с ним в это же место на следующий день, чтобы проклятие исчезло. Пожилая женщина так и поступила, передав им 1,5 тысячи рублей и золотые украшения. Заявление в полицию она написала после того, как обнаружила в носке камни вместо драгоценного металла.

Оперативники задержали злоумышленниц, возбудив уголовное дело ч. 2 статьи 159 УК РФ. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, ее женщины обещали возместить потерпевшей.