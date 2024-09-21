В Златоусте аферистки пытались снять «порчу» с пенсионерки

После этого, мошенницы попросили пенсионерку собрать дома золото и деньги и положить их в носок. По их словам, нужно было прийти с ним в это же место на следующий день, чтобы проклятие исчезло. Пожилая женщина так и поступила, передав им 1,5 тысячи рублей и золотые украшения. Заявление в полицию она написала после того, как обнаружила в носке камни вместо драгоценного металла.