В Сумах прогремели взрывы

Около 16:00 телеграм-канал «Общественное», который освещает обстановку в Сумах, проинформировал о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Спустя несколько минут авторы канала сообщили о втором взрыве.



О взрывах в городе позже сообщило издание «Страна». «Местные паблики сообщают о дыме на месте прилетов», — пишет издание.



Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с украинскими военными. О взрывах в Сумах ранее сообщали 18 сентября. После этого там возникли перебои со светом.