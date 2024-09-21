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В Волгодонске мужчину отправили в СИЗО за покушение на убийство женщины

Жителя Волгодонска отправили в СИЗО после того, как он спустил женщину в мусоропровод.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске мужчину отправили в СИЗО за покушение на убийство женщины. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, 17 сентября мужчина находился на шестом этаже многоквартирного дома. Между ним и его 32-летней знакомой произошел конфликт. В какой-то момент мужчина схватил ее за ноги и опустил в мусоропровод.

— Ее смерть не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении.