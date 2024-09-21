Локальный режим ЧС ввели для помощи жителям Тихорецкого района после атаки БПЛА

«В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории», — уточнил он.