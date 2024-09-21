Локальный режим ЧС ввели для помощи жителям Тихорецкого района после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Тихорецкого района Краснодарского края, где в субботу произошла атака украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале.
«В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории», — уточнил он.
Губернатор уточнил, что по его поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы: в Тихорецком районе — 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах эвакуированным также оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставляется горячее питание.